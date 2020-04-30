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У премьер-министра Михаила Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция.

Как сообщается, Мишустин во время видеосвязи с Владимиром Путиным сообщил, что ему пришли результаты тестов на наличие коронавируса, которые оказались положительными.

На данный момент нет никакой информации о симптомах заболевания у премьер-министра и его состоянии здоровья. Также является не ясным, кто мог заразить Мишустина инфекцией, и когда именно это могло произойти.

При этом, как отмечается, Мишустин не только премьер-министр страны, но и является главой оперативного штаба России по борьбе с коронавирусной инфекцией. На данный момент неизвестно, как будет осуществляться работа правительства в условиях возникшей ситуации.

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