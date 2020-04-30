читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Корабли ВМС США и Береговой охраны США захватили судно, шедшее под венесуэльским флагом.

Захват был осуществлён поблизости от территориальных вод Сальвадора. Как сообщается в статье издания “El Carabobeno”, видимых причин для осуществления таких действий у США не было.

Согласно имеющейся информации, капитан венесуэльского судна отказался подчиняться требованиям военных кораблей США остановиться. Захват был осуществлён после этого. Как отмечается, требование об остановке было связано с намерением проверить судно на контрабанду наркотиков.

При этом действие происходило в международных водах, таким образом, командир корабля Венесуэлы имел право не подчиняться. В инциденте также, как предварительно сообщается, пострадали двое граждан Венесуэлы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

У блокчейн-платформы Павла Дурова будет собственная операционная система

В Play Market и AppStore скоро будет доступно приложение TON OS -операционная… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 29.04.2020
  • читать 1 минуту

В мире на 29 апреля коронавирусом заражено более 3,1 млн. человек

Согласно данным, опубликованным проектом Университета Джонса Хопкинса, в мире на 29 апреля… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Москве зафиксировано рекордное количество смертей из-за коронавируса

За прошедшие сутки в Москве, согласно информации на вечер 28 апреля, из-за… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 29.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 30 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи, 30 апреля – пасмурно, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский, 30 апреля – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 30 апреля – ясно, до 15 °C | Королев, 30 апреля – ясно, до 20 °C | Подольск, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Армавир, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 20 °C |