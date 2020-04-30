Корабли ВМС США и Береговой охраны США захватили судно, шедшее под венесуэльским флагом.

Захват был осуществлён поблизости от территориальных вод Сальвадора. Как сообщается в статье издания “El Carabobeno”, видимых причин для осуществления таких действий у США не было.

Согласно имеющейся информации, капитан венесуэльского судна отказался подчиняться требованиям военных кораблей США остановиться. Захват был осуществлён после этого. Как отмечается, требование об остановке было связано с намерением проверить судно на контрабанду наркотиков.

При этом действие происходило в международных водах, таким образом, командир корабля Венесуэлы имел право не подчиняться. В инциденте также, как предварительно сообщается, пострадали двое граждан Венесуэлы.