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Влад Топалов, исполнитель из РФ, устроил истерику во время проведения трансляции в соцсети «Инстаграм» из-за травли своей супруги Регины Тодоренко, известной ведущей.

Согласно словам певца, в день, когда его жену начали травить в Интернете за ее высказывания о том, что женщины могут быть сами виноваты в избиениях мужьями, у него скончался близкий друг – Дмитрий Добрый. Он добавил, что смерть друга дала ему возможность понять, что существуют гораздо более важные вещи, чем мнение критиков в Сети. Топалов отметил, что прощает всех.

Однако затем исполнитель заявил, что его семья пережила огромный стресс в последние несколько дней. Из-за действий пользователей, его жену лишили многих контрактов и званий. Он призвал людей быть добрее к окружающим, а потом сообщил, что готов убить любого, кто пожелает зла его супруге или ребенку. В конце эфира Топалов расплакался.

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