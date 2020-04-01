Георгий Викулов, российский вирусолог, сообщил о том, что снижение температуры воздуха в столице России не окажет влияния на скорость распространения коронавирусной инфекции.

Согласно словам эксперта, COVID-19 без проблем выдерживает температуры ниже нуля – для него нестрашен даже 10-градусный мороз. Поэтому установившаяся в Москве погода никак не повлияет на него. Если же говорить о плюсовой температуре, то значительно замедлить коронавирус может лишь 50-градусная жара. Викулов добавил, что ближе к лету эпидемия должна пойти на спад.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 860 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. По количеству зараженных сейчас лидируют Соединенные Штаты (более 189 тысяч), Италия (почти 106 тысяч) и Испания (около 96 тысяч). Всего от COVID-19 скончались 42 тысячи человек.