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В Воронежской области у беременной женщины была обнаружена коронавирусная инфекция.

Согласно имеющейся информации, женщина входит в число 23 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Отмечается, что она находится на 28-й неделе беременности, в настоящее время её состояние здоровья, по словам врачей, нормальное. Какие-либо клинические проявления коронавируса отсутствуют.

Отмечается, что в скором времени женщину ждёт выписка из медучреждения в связи с выздоровлением. Как предполагают специалисты, ребёнок родится здоровым.

Отмечается, что в Воронежской области, по последней информации, было зарегистрировано 23 пациента с коронавирусом, из них 9 человек уже выздоровели и были выписаны. Ещё у 57 человек коронавирус подозревается.

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