В Тульской области 40 автомобилей стали участниками одного столкновения.

Инцидент произошёл 31 марта на трассе М-2 “Крым”. При этом, несмотря на количество участников аварии, обошлось без пострадавших. Как уточняет пресс-служба УМВД региона, среди 40 машин повреждения получили лишь 14. У остальных не произошло касания, и они лишь оказались зажатыми. Также отмечается, что в столкновении участвовал пассажирский автобус рейса Тула – Щекино.

Согласно предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель “Газели”, буксирующий автомобиль, выехал из кювета на проезжую часть. Таким образом, примерно в 10:05 по московскому времени на 127 километре трассы началось столкновение.

По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.