В Тульской области будет запущена система цифровых пропусков.

Как сообщается, электронные пропуска нужны для того, чтобы въезжать на территорию региона, или, наоборот, выезжать с неё. Для оформления пропуска следует воспользоваться порталом Госуслуг, или мобильным приложением “Госуслуги СТОП Коронавирус”. Для перемещения по городу местным жителям оформлять пропуска нет необходимости.

При этом, если в автомобиле находится несколько человек, в том числе семья, оформлять пропуск требуется на каждого человека, за исключением детей до 14-ти лет. Пропуск, как отмечается, оформляется на человека, а не на автомобиль.

Если у человека не будет действующего цифрового пропуска, ему будет запрещено пересекать границу Тульской области. Также ему грозит административный штраф в размере до 30-ти тысяч рублей.

Контроль за пропусками будет производиться как на автодорогах, так и на железной дороге, автовокзалах, и так далее.