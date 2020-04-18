читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Тульской области скончались две пожилые женщины, у которых подозревается коронавирусная инфекция.

Как сообщается, одна женщина в возрасте 70-ти лет из Москвы, другая – 68-летняя жительница Донского. Обе пациентки, согласно предварительным данным, погибли из-за двусторонней пневмонии.

Отмечается, что в больницу они обе поступили в тяжёлом состоянии – они лечились самостоятельно и долгое время не обращались в больницу. Кроме того, они имели множество сопутствующих заболеваний, в том числе, у одной из женщин была обнаружена патология сердечно-сосудистой системы.

Результаты первых тестов на коронавирусную инфекцию показали положительные результаты. В настоящее время из Москвы ожидаются результаты повторного анализа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Саратове умер четвёртый пациент с коронавирусом

В Саратове из-за коронавируса скончался четвёртый пациент. Как отмечается, всего в области… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.04.2020
  • читать 1 минуту

Тяжёлые формы коронавируса могут возникать из-за высокой активности иммунных клеток

Учёные обнаружили, что наиболее сильные повреждения лёгких из-за коронавируса могут происходить из-за… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.04.2020
  • читать 1 минуту

Российские БТРы совершили попытку перехватить американских военных в Сирии

БТРы российских вооруженных сил осуществили попытку перехватить американскую военную колонну возле сирийского… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 18 апреля – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи, 18 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский, 18 апреля – ясно, до 6 °C | Южно-Сахалинск, 18 апреля – ясно, до 5 °C | Королев, 18 апреля – переменная облачность, до 14 °C | Подольск, 18 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Армавир, 18 апреля – ясно, до 16 °C |