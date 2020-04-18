В Тульской области скончались две пожилые женщины, у которых подозревается коронавирусная инфекция.

Как сообщается, одна женщина в возрасте 70-ти лет из Москвы, другая – 68-летняя жительница Донского. Обе пациентки, согласно предварительным данным, погибли из-за двусторонней пневмонии.

Отмечается, что в больницу они обе поступили в тяжёлом состоянии – они лечились самостоятельно и долгое время не обращались в больницу. Кроме того, они имели множество сопутствующих заболеваний, в том числе, у одной из женщин была обнаружена патология сердечно-сосудистой системы.

Результаты первых тестов на коронавирусную инфекцию показали положительные результаты. В настоящее время из Москвы ожидаются результаты повторного анализа.