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Журналисты американского издания The National Interest выразили мнение, что в России от мечты о создании величественного Военно-морского флота не отказываются, несмотря на финансовые затруднения.

По их мнению, восстановить на море то влияние, которое было у СССР, Россия ставит одной из основных целей. Поэтому, для осуществления этой цели и реализации всех необходимых проектов, Россия готова выделять солидные денежные средства. Так, отмечаются вложения, которые направляются на поддержание единственного в России авианосца “Адмирал Кузнецов”, спущенного на воду в 1985 году. При этом отмечается, что подобные траты рациональными назвать весьма сложно.

“Адмирал Кузнецов” около десяти лет после спуска на воду стоял без работы, а его обновлению и ремонту помешал пожар в декабре 2019 года. Как считают журналисты, Россия не может перестать поддерживать убыточный корабль, так как в таком случае военно-морская авиация лишится поддержки.

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