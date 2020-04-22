В информационном агентстве The Drive, издаваемом в США, рассказали о советских «чудо-подлодках» проекта 705 «Лира», которые, к сожалению, были утилизированы РФ.

Согласно словам авторов материала, эти субмарины могли разгоняться до невероятных скоростей – свыше 74 километров в час – и при этом имели отличную маневренность. Специально для них был также разработан компактный атомный реактор. Однако они все же обладали рядом недостатков: издавали сильные шумы и стоили крайне дорого, так как их корпус изготавливался из титана.

Отмечается также, что «Лира» имела низкую надежность, а ее техобслуживание требовало значительных затрат, так как могло осуществляться лишь в 3-х база. Но при этом она обладала невероятными возможностями, например, могла разогнаться до высокой скорости менее чем за одну минуту, а на ее полный разворот требовалось лишь 42 секунды.