В Сосновом Бору за 14 и 15 апреля среди местных жителей было обнаружено три случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщается, 14 апреля коронавирус был найден у 38-летнего мужчины, у которого обнаружили внебольничную пневмонию, а также у 8-летнего ребёнка. У последнего коронавирус протекает бессимптомно. 15 апреля инфекция была зафиксирована ещё у одного мужчины, ему 41 год.

Все заражённые были отправлены под наблюдение медицинских специалистов на карантин. Одного из них поместили в инфекционное отделение. Также на домашний карантин были отправлены все лица, с которыми пациенты имели контакт.

Как отмечается, за всё время коронавирусной эпидемии, в город прибыло 245 человек, в настоящее время ещё 69 них остаются на карантине.