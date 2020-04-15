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В Сосновом Бору был задержан мужчина, которого подозревают в избиении до смерти своей сожительницы.

Согласно предварительной информации, 26-летний подозреваемый серьёзно поссорился со своей 30-летней сожительницей в ночь на 12 апреля. Они находились в квартире дома на улице Красных Фортов. После скандала мужчина начал бить женщину, и в итоге до смерти забил её кулаками – она скончалась на месте от полученных травм.

14 апреля подозреваемый был обнаружен около дома на Копорском шоссе. Его задержали на двое суток, решается вопрос о помещении его под стражу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, выяснилось, что у мужчины уже имеются судимости за угон и надругательство над несовершеннолетней девушкой.

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