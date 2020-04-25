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В Крыму за последние сутки было обнаружено 296 местных жителя, нарушающих режим самоизоляции.

Среди этих нарушителей было 26 детей, разгуливающих по улицам без сопровождения родителей. Также были проверены 888 адресов приезжих, их них пятеро на месте отсутствовали. Они были установлены и привлечены к ответственности. Как оказалось, двое из них и вовсе указали неверные данные.

Кроме того, в Симферополе был выявлен местный житель, который находился на улице, имея поддельную справку, разрешающую передвижение. В отношении этого мужчины был составлен административный протокол, а за использование фальшивого документа против него было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что ещё ранее в Ялте был обнаружен мужчина, изготавливающий и продающий поддельные документы.

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