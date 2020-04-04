В АН «Оперативное прикрытие» сообщили о том, что в центральном районе города Санкт-Петербург в результате конфликта был подстрелен мигрант.

Данное происшествие случилось вчера, 3 апреля, на невском проспекте неподалеку от дома 174. Медики доставили в больницу 27-летнего гражданина Кыргызстана, у которого было диагностировано огнестрельное ранение левого бедра. Оказав пострадавшему медпомощь, врачи отпустили его домой.

В тот же вечер в правоохранительные органы Северной столицы решил обратиться 42-летний мужчина, сообщивший о том, что примерно в полдень на него накинулись двое неизвестных. Угрожая ножом, они требовали отдать им деньги и ценности. Петербуржец тут же взял в руки травматический пистолет и открыл огонь по злоумышленнику. Полицейские изъяли пистолет, который был официально зарегистрирован. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного дела.