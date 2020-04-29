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В Санкт-Петербурге 26-летняя девушка, являющаяся гражданкой Камеруна, выпала из окна второго этажа.

Инцидент произошёл поздним вечером 27 апреля. Как было выяснено, в квартире, находящейся в одном из домов по улице Есенина, произошла драка, в результате чего девушка и выпала из окна.

Она получила травмы и была госпитализирована в больницу. У пострадавшей обнаружили сочетанную травму головы, груди, таза и конечностей. Кроме того, выяснилось, что девушка больна вирусной пневмонией.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице, но из-за того, что учреждение находится на карантине из-за коронавирусной инфекции, опросить её нет возможности. Отмечается, что жалоб на нарушение общественного порядка из дома с места инцидента не поступало, а видеонаблюдение там отсутствует.

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