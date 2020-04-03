Представители российского Министерства обороны сообщили о том, что в армии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Согласно словам сотрудников военного ведомства, медицинские специалисты провели более четырех тысяч тестов, и все они продемонстрировали отрицательный результат. Армия РФ также готова к борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В отделениях были развернуты несколько десятков военных госпиталей, которые могут принять до 4,8 тысячи человек.

Ранее на территории Российской Федерации началась новая призывная кампания. Указ об ее организации был подписан российским лидером Владимиром Путиным. Призывников начнут отправлять в места прохождения службы 20 мая.