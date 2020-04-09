10 апреля, по словам синоптиков, Ленинградскую область ожидает облачная погода и небольшие осадки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, облачность и осадки ожидаются в большинстве регионов. Несмотря на это, метеорологическая обстановка будет довольно спокойной.

Температура воздуха в тёмное время суток составит от -2 до +3 градусов, днём будет потеплее – от +2 до +7 градусов Цельсия. Весьма вероятны осадки в виде мокрого снега, в связи с чем на дорогах ночью и ранним утром ожидается гололедица. Водителям напоминается о необходимости сохранять внимательность за рулём.

Ветер северный, северо-западный, со скоростью 6-11 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет незначительно подниматься.