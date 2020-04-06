Андрей Воробьев, глава Подмосковья, в социальных сетях сообщил о том, что на территории региона выписать штрафы предприятиям за нарушение режима самоизоляции смогут двенадцать органов.

Согласно словам губернатора Московской области, дюжину органов было решено наделить возможностью штрафовать организации, если они нарушили правила, действующие при режиме повышенной готовности. Чтобы посмотреть список штрафов и узнать, кто и за что отвечает, необходимо перейти на сайт mosreg.ru.

Подобные меры, по мнению Воробьева, нужны для обеспечения безопасности специалистов от коронавирусной инфекции. Он также заявил, что власти предпримут все необходимые действия для поддержки бизнесменов при отсутствии нарушений с их стороны.