читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Андрей Воробьев, глава Подмосковья, в социальных сетях сообщил о том, что на территории региона выписать штрафы предприятиям за нарушение режима самоизоляции смогут двенадцать органов.

Согласно словам губернатора Московской области, дюжину органов было решено наделить возможностью штрафовать организации, если они нарушили правила, действующие при режиме повышенной готовности. Чтобы посмотреть список штрафов и узнать, кто и за что отвечает, необходимо перейти на сайт mosreg.ru.

Подобные меры, по мнению Воробьева, нужны для обеспечения безопасности специалистов от коронавирусной инфекции. Он также заявил, что власти предпримут все необходимые действия для поддержки бизнесменов при отсутствии нарушений с их стороны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Курске скончался пациент с подозрением на COVID-19

В СМИ появилась информация о том, что в областном медучреждении им. Семашко… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Губернатор Ленобласти Дрозденко поблагодарил дезинфекторов за «трудовой подвиг»

Александр Дрозденко, глава Ленобласти, опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» новый пост,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Названы меры поддержки московского бизнеса

Опубликован список мер для поддержки предпринимателей, работающих в Москве и оказавшихся в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 6 апреля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 6 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 6 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 6 апреля – пасмурно, до 1 °C | Королев, 6 апреля – ясно, до 7 °C | Подольск, 6 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Армавир, 6 апреля – ясно, до 9 °C |