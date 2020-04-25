Минздрав Московской области разработал правила по госпитализации людей, у которых был выявлена коронавирусная инфекция.

В этих правилах была определена последовательность действий медиков и список обязательных исследований. Таким образом, у пациента, у которого подозревается коронавирус, должны взять общий анализ крови и провести биохимический, а также компьютерную томограмму, пульсоксиметрию, ЭКГ, и мазок для проведения исследования на наличие коронавируса.

Если коронавирусная инфекция будет протекать в лёгкой форме, то пациент может лечиться в домашних условиях. Обязательная госпитализация будет в том случае, если температура пациента выше 38,5 градусов, он имеет одышку и подтверждённую пневмонию. Также обязательной госпитализации подлежат люди, находящиеся в группе риска.