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В Подмосковье начала работать ещё одна лаборатория, открытая для исследования коронавируса.

В общей сложности, в настоящее время в Московской области таких лабораторий стало четыре – ещё по одной есть в Серпухове, Коломне и Красногорске. Новая лаборатория была открыта на базе кожно-венерологического диспансера в Подольске. Кроме того, в скором времени начнёт работать пятая лаборатория, где будут делать тесты на выявление коронавируса. Как предполагается, она откроется в Королеве.

Согласно сообщению министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, дополнительные лаборатории позволяют уменьшить нагрузку с Роспотребнадзора. Как она сообщила, в Подмосковье ежедневно проводятся более пяти тысяч исследований на коронавирус.

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