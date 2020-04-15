В Подмосковье начала работать ещё одна лаборатория, открытая для исследования коронавируса.

В общей сложности, в настоящее время в Московской области таких лабораторий стало четыре – ещё по одной есть в Серпухове, Коломне и Красногорске. Новая лаборатория была открыта на базе кожно-венерологического диспансера в Подольске. Кроме того, в скором времени начнёт работать пятая лаборатория, где будут делать тесты на выявление коронавируса. Как предполагается, она откроется в Королеве.

Согласно сообщению министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, дополнительные лаборатории позволяют уменьшить нагрузку с Роспотребнадзора. Как она сообщила, в Подмосковье ежедневно проводятся более пяти тысяч исследований на коронавирус.