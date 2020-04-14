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В информационном агентстве «Фонтанка» сообщили о том, что в городе Санкт-Петербурге был задержан мигрант, который ранее домогался пятнадцатилетней школьницы в лифте.

Данное происшествие случилось вчера, 13 апреля, в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных на проспекте Маршака. Неизвестный пристал к девочке, когда находился вместе с ней в одном лифте. Школьница смогла убежать от мужчины, а затем рассказала обо всем матери, которая тут же вызвала полицейских.

Правоохранительные органы вычислили подозреваемого. Оказалось, что он живет в том же доме, но на два этажа выше. Речь идет о 25-летнем гражданине Узбекистана, приехавшем в Северную столицу России на подработку.

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