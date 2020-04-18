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В Перми мужчина разбился насмерть в результате падения с крыши.

Инцидент произошёл днём 18 апреля в районе обеда в центре города на улице Крисанова, дом 24. Как сообщили очевидцы трагедии, мужчина упал с крыши пятиэтажного дома. Его тело было найдено на ступенях одного из туристических агентств, располагающихся в здании.

В настоящее время по факту инцидента ведётся расследование. Как сообщали в МВД по Пермскому краю, сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые действия для установления личности погибшего, и выясняют возможные причины произошедшего. Также устанавливает, откуда именно упал мужчина – с крыши или из окна, так как мужчина был полураздет – в одних трусах, по словам свидетелей.

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