В Перми мужчина разбился насмерть в результате падения с крыши.

Инцидент произошёл днём 18 апреля в районе обеда в центре города на улице Крисанова, дом 24. Как сообщили очевидцы трагедии, мужчина упал с крыши пятиэтажного дома. Его тело было найдено на ступенях одного из туристических агентств, располагающихся в здании.

В настоящее время по факту инцидента ведётся расследование. Как сообщали в МВД по Пермскому краю, сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые действия для установления личности погибшего, и выясняют возможные причины произошедшего. Также устанавливает, откуда именно упал мужчина – с крыши или из окна, так как мужчина был полураздет – в одних трусах, по словам свидетелей.