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В Оренбурге из-за коронавирусной инфекции скончалась третья пациентка.

Как сообщается, это женщина старше 80-ти лет. Согласно имеющейся информации, она находилась в крайне тяжёлом состоянии здоровья и более трёх недель была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Однако, так как результаты вскрытия в настоящее время ещё не готовы, точная причина смерти не известна.

Таким образом, всего в Оренбургской области из-за коронавируса скончалось три человека. Первым умер 57-летний житель Бузулука, позже скончался житель Саракташа также старше 50-ти лет. Как отмечается, оба мужчины имели хронические заболевания.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была подтверждена у 391 местного жителя. Из них 82 человека выздоровели.

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