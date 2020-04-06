Городское медицинское учреждение №1, расположение в Оренбурге, в ближайшее время снова начнет принимать госпитализированных пациентов.

Татьяна Савинова, глава Министерства здравоохранения Оренбургской области, заявила о том, что в медцентре были осуществлены все нужные санитарно-эпидемиологические работы после выявления среди больных зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. В управлении Роспотребнадзора по региону исключили вариант внутрибольничного заражения.

Руководительница ведомства отметила, что больница примется за госпитализацию пациентов сегодня днем или завтра утром. Она добавила, что прием людей с болезнями других профилей не останавливался – другие отделения функционируют в обычном режиме.