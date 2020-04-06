читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Городское медицинское учреждение №1, расположение в Оренбурге, в ближайшее время снова начнет принимать госпитализированных пациентов.

Татьяна Савинова, глава Министерства здравоохранения Оренбургской области, заявила о том, что в медцентре были осуществлены все нужные санитарно-эпидемиологические работы после выявления среди больных зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. В управлении Роспотребнадзора по региону исключили вариант внутрибольничного заражения.

Руководительница ведомства отметила, что больница примется за госпитализацию пациентов сегодня днем или завтра утром. Она добавила, что прием людей с болезнями других профилей не останавливался – другие отделения функционируют в обычном режиме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Мособлдума ужесточила закон о тишине в Подмосковье из-за режима самоизоляции

Московская областная дума решила внести еще несколько ограничений в закон о тишине,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Сайт для взрослых Adult Time создаёт собственное порно-шоу

Порносайт Adult Time собирается создать вечернее ток-шоу для взрослых. На данный момент… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.04.2020
  • читать 1 минуту

В Иванове вора оштрафуют за нарушение карантина

Вора, укравшего товары из магазина в Иванове, находящегося на улице Ташкентская, оштрафовали… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 6 апреля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 6 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 6 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 6 апреля – пасмурно, до 1 °C | Королев, 6 апреля – ясно, до 7 °C | Подольск, 6 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Армавир, 6 апреля – ясно, до 9 °C |