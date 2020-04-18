В Оренбурге были задержаны два местных жителя, которых подозревают в организации стрельбы на улице Карагандинской.

Согласно имеющейся информации, вечером 17 апреля в полицию поступил вызов от жителей этого района. Они сообщили, что слышали на улице выстрелы. Сотрудники правоохранительных органов отправились на место происшествия и нашли автомобиль BMW, в котором находились двое мужчин. Один из них был сильно избит, у другого имелись пулевые ранения в руку и ягодицу.

Вскоре были задержаны нападавшие. У них были изъяты имеющиеся при себе оружие и патроны, а также документы и телефон. Один из подозреваемых был отправлен под арест на 72 часа. В отношении обоих злоумышленников было возбуждено уголовное дело за хулиганство.