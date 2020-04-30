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Представители правительства Новосибирской области сообщили о том, что в аэропорту региональной столицы была задержана женщина, прилетевшая из Москвы и нарушившая карантин.

Данный инцидент произошел во вторник, 28 апреля, в воздушной гавани Толмачево. Сотрудники правоохранительных органов задержали уроженку Новосибирска, которой Роспотребнадзор предписал соблюдать саоизоляцию в Москве. На нее был составлен административный протокол.

Еще один нарушитель был пойман в Кировском районе. Работники полиции остановили водителя, чтобы проверить его документы. Выяснилось, что он не стал следовать предписаниям медиков. Обоим жителям региона грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Отмечается, что областные суды взыскали с граждан более 840 тысяч рублей за нарушение самоизоляции.

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