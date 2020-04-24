В Москве врачи стационаров, работающие с пациентами, имеющими коронавирусную инфекцию, начали получать региональные прибавки к зарплате.

Региональные выплаты составят по 70 тысяч рублей для врачей, 50 тысяч рублей для среднего медперсонала и по 30 тысяч рублей для младшего медперсонала и других работников больниц.

При этом, как сообщается, для этих врачей также будет действовать и федеральная прибавка, выделенные средства на которую будут доведены уже на следующей неделе. Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, в Москве у врачей сохранится и федеральная, и региональная надбавки.

Как отмечается, федеральная выплата, о которой ранее сообщил Владимир Путин, составляет 80 тысяч рублей для врачей. 50 тысяч рублей будут выплачены среднему медперсоналу, и 25 тысяч рублей младшему медперсоналу.