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В Московской области, по состоянию на 7 апреля, коронавирус был выявлен ещё у 67 людей. Таким образом, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет 454 человека.

Отмечается, что среди новых заболевших 23 человека в возрасте 22-39 лет, 25 пациентов возрастной категории 39-64 года, и 16 людей возрастом 65-88 лет. Также коронавирус был выявлен у троих детей, двое из которых младенческого возраста.

За всё время выздоровели 50 человек, ещё 11 скончались.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, дети в Москве являются одними из распространителей коронавируса, так как зачастую у них болезнь протекает в лёгкой форме и без симптомов. Таким образом, не подозревая о заболевании, ребёнок разносит инфекцию.

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