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В Ленинградской области компания детей нашла тело мужчины, который пропал около двух лет назад.

Как сообщается, инцидент произошёл в посёлке Новая Ропша. Дети собирали шишки, и в процессе зашли на территорию заброшенной дачи, где уже никто не жил несколько лет. Они заметили придавленный крышкой силуэт человека, похожий на “старую куклу”.

Об этом они рассказали взрослым, которые, проверив место, обнаружили, что тело принадлежит их соседу. Мужчина, как отмечается, страдал психическим заболеваниями, и пропал два года назад. Он находится в розыске с 2018 года по заявлению своих родителей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, организована экспертиза для выяснения точной причины смерти мужчины.

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