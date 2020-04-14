Пользователи обвинили ленинградских чиновниц в том, что они тайно посещают парикмахерские, несмотря на запреты, введенные местными властями.

Вчера, 13 апреля, в Ленобласти прошел брифинг, на котором госслужащие рассказали о мерах, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса. Пресс-конференция транслировалась в режиме онлайн в соцсети ВКонтакте. Местные жители пожаловались на появление неудобств из-за невозможности посетить парикмахерские и при этом указали на то, что дамы из правительства, судя по всему, продолжают посещать салоны красоты.

Один из пользователей написал, что все выступающие на брифинге женщины покрашены, поэтому не понимает, зачем тогда обычным людям нужно уже третью неделю сидеть по домам. Отмечается, что позднее все подобные высказывания были удалены. Не оставили также комментарий с вопросами к чиновникам.