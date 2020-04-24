Глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал новое постановление, уточняющее ряд ограничений, направленных на противостояние распространению коронавирусной инфекции, а также касающееся социальных выплат.

Так, согласно постановлению, единовременные выплаты при назначении иных мер социальной поддержки не будут учитываться. То есть, в случае получения госпособий, компенсаций, и так далее, льготы сохраняются.

Была упрощена процедура получения пособия в размере 7 тысяч рублей – справка от работодателя теперь не нужна. Однако теперь уточняется, что заявители должны проживать на территории Ленобласти.

Также ведётся оформление единовременного пособия в размере пяти тысяч рублей. Оно будет выплачиваться на несовершеннолетних детей жителей региона, которые были зарегистрированы как самозанятые до 30 марта 2020 года.

Кроме того, было разрешено работать парикмахерским, однако только в тех городах, где число заболевших коронавирусом не более пяти, и в населённых пунктов, где таких пациентов не более трёх.