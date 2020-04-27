В Ленобласти 250 молодых мам начали освоение новых профессий онлайн на Бирже труда.

Данная программа по переобучению и повышению квалификации совершенно бесплатно доступна для женщин, имеющих ребёнка в возрасте до семи лет. Как сообщается, в настоящее время из-за введённого режима самоизоляции обучение проходит дистанционно. При этом женщинам продолжают выплачивать стипендию.

Как отмечается, в среднем обучение длится около полугода. Проект реализуется Биржей труда в рамках нацпроекта “Демография” и федерального проекта “Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет”.

Доступны такие курсы, как профессия социального работника, педагога дополнительного образования, помощника воспитателя, бухгалтера, и ряд других.