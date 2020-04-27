читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ленобласти 250 молодых мам начали освоение новых профессий онлайн на Бирже труда.

Данная программа по переобучению и повышению квалификации совершенно бесплатно доступна для женщин, имеющих ребёнка в возрасте до семи лет. Как сообщается, в настоящее время из-за введённого режима самоизоляции обучение проходит дистанционно. При этом женщинам продолжают выплачивать стипендию.

Как отмечается, в среднем обучение длится около полугода. Проект реализуется Биржей труда в рамках нацпроекта “Демография” и федерального проекта “Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет”.

Доступны такие курсы, как профессия социального работника, педагога дополнительного образования, помощника воспитателя, бухгалтера, и ряд других.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Губернатор Подмосковья рассказал о режиме самоизоляции на майских праздниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что во время майских праздников… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.04.2020
  • читать 1 минуту

Губернатор Ленобласти сообщил, в каких районах в первую очередь отменят самоизоляцию

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в эфире “Фонтанка.ру” рассказал о том, какие районы… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.04.2020
  • читать 1 минуту

В Ленобласти обработали склады неприкосновенного запаса

На территории Ленинградской области была проведена обработка складских построек, в которых хранится… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 27 апреля – ясно, до 6 °C | город Мытищи, 27 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 27 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир, 27 апреля – небольшой дождь, до 14 °C |