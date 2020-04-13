В Краснодарском крае квалификационная коллегия судей организовала проверку из-за опубликованного в Сети видео, на котором, как предполагается, была снята мировая судья из Новокубанского района.

Как сообщается, 12 апреля видеоролик был опубликован в одном из каналов Telegram. На записи изображена женщина, пьющая из бокала предположительно белое вино, и произносящая тост весьма фривольного содержания, а также использующая при этом нецензурную лексику.

Просмотревшие видеозапись жители Новокубанского района узнали в женщине на видео Елену Переверзеву – мирового судью судебного участка №181 Новокубанского района. На данный момент, до объявления результатов проверки, официально это не подтверждено.

Отмечается, что по итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.