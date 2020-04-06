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В Республике Коми по официальной информации на 6 апреля, подтверждено 59 пациентов с коронавирусом.

К настоящему времени выздоровел один человек, двое из-за инфекции погибли. Их смерть была подтверждена 3 апреля.

Кроме того, под наблюдением врачей находятся 2 355 человек, из них 1 053 вернулись из-за границы, ещё 1 302 состояли в контакте с пациентами с подтверждённым коронавирусом. У 70-ти человек коронавирусная инфекция не была подтверждена, их сняли с учёта.

Также 57 человек были госпитализированы с диагнозом респираторных заболеваний, 59 граждан находятся в обсерваторах.

Отмечается, что в Коми до 30 апреля все граждане должны соблюдать режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса.

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