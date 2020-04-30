В Казани с 20 апреля запрещено находиться в торговых точках и транспорте без индивидуальных средств защиты – масок.

Недавно состоялся рейд полиции, выявляющий соблюдение установленных мер продавцами и посетителями. Один из полицейских, заметивший мужчину без маски, устроил за ним погоню.

Как сообщается, сотрудник полиции заметил покупателя без маски в небольшом магазинчике. Он заявил, что ему придётся направиться с ним в отдел полиции. Мужчина в ответ попросил продемонстрировать документы, а затем покинул магазин и сбежал. Полицейский побежал за ним следом.

Отмечается, что сотрудник полиции и сам нарушал правила – не соблюдал социальную дистанцию в 1,5 метра. Происходящее было записано на видео. Также за кадром можно услышать, как женщина, очевидно, обращаясь к мужчине без маски, сетует на то, что он решил сбежать.