Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Казани с 20 апреля запрещено находиться в торговых точках и транспорте без индивидуальных средств защиты – масок.

Недавно состоялся рейд полиции, выявляющий соблюдение установленных мер продавцами и посетителями. Один из полицейских, заметивший мужчину без маски, устроил за ним погоню.

Как сообщается, сотрудник полиции заметил покупателя без маски в небольшом магазинчике. Он заявил, что ему придётся направиться с ним в отдел полиции. Мужчина в ответ попросил продемонстрировать документы, а затем покинул магазин и сбежал. Полицейский побежал за ним следом.

Отмечается, что сотрудник полиции и сам нарушал правила – не соблюдал социальную дистанцию в 1,5 метра. Происходящее было записано на видео. Также за кадром можно услышать, как женщина, очевидно, обращаясь к мужчине без маски, сетует на то, что он решил сбежать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Ионическое море упал вертолет НАТО

В информагентстве «Militaire», издаваемом в Греции, сообщили о том, что в Ионическое… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Российский летчик прокомментировал НЛО с видеозаписей Пентагона

Заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов высказал своё мнение о неопознанных летающих… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 29.04.2020
  • читать 1 минуту

В Тульской области будет действовать система цифровых пропусков

В Тульской области будет запущена система цифровых пропусков. Как сообщается, электронные пропуска… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 30 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи, 30 апреля – пасмурно, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский, 30 апреля – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 30 апреля – ясно, до 15 °C | Королев, 30 апреля – ясно, до 20 °C | Подольск, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Армавир, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 20 °C |