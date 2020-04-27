В Италии уже с 4 мая начнётся послабление общенационального карантина.

Так, будут открыты парки и сады, но для посещения исключительно семьёй. На стройплощадках возобновится производство. Кроме того, начнётся оптовая торговля. Также возобновятся индивидуальные тренировки спортсменов, которые имеют национальный интерес.

Передвижение между регионами до 18 мая разрешено лишь для посещения родственников. Начала работы магазинов розницы и музеев придётся ждать также до 18 мая, а салоны красоты и парикмахерские, бары и рестораны откроются не ранее 1 июня. Образовательные заведения до конца учебного года открывать не планируется.

Требование сохранять социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты остаются в силе. При этом отмечается, что с введением послаблений может пойти увеличение числа заражённых пациентов, и за этим будут внимательно следить.