читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Италии уже с 4 мая начнётся послабление общенационального карантина.

Так, будут открыты парки и сады, но для посещения исключительно семьёй. На стройплощадках возобновится производство. Кроме того, начнётся оптовая торговля. Также возобновятся индивидуальные тренировки спортсменов, которые имеют национальный интерес.

Передвижение между регионами до 18 мая разрешено лишь для посещения родственников. Начала работы магазинов розницы и музеев придётся ждать также до 18 мая, а салоны красоты и парикмахерские, бары и рестораны откроются не ранее 1 июня. Образовательные заведения до конца учебного года открывать не планируется.

Требование сохранять социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты остаются в силе. При этом отмечается, что с введением послаблений может пойти увеличение числа заражённых пациентов, и за этим будут внимательно следить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Москве женщина сходила в магазин за шоколадкой и заразилась коронавирусом

В Москве женщина заразилась коронавирусом после того, как отправилась в магазин за… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.04.2020
  • читать 1 минуту

В Нижегородской области умер девятый пациент с коронавирусом

В Нижегородской области из-за коронавирусной инфекции умер девятый пациент. О его смерти… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.04.2020
  • читать 1 минуту

В Подольске появилась услуга онлайн-консультаций у врачей

В Подольске местные жители в случае возникновения необходимости могут получить консультацию врачей… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 27 апреля – ясно, до 6 °C | город Мытищи, 27 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 27 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир, 27 апреля – небольшой дождь, до 14 °C |