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В информагентстве «Militaire», издаваемом в Греции, сообщили о том, что в Ионическое море рухнул вертолет Североатлантического Альянса. В настоящее время известно о смерти одного человека.

Отмечается, что на борту вертолета Sikorsky CH-124 производства Канады находились 6 человек. Летя в 52 морских милях к западу от острова Кефалония, он внезапно исчез со всех радаров. Так как воздушное судно располагалось в итальянской зоне полетной информации, силы Греции не были привлечены к проведению поисковой миссии.

В вечерние часы фрегат HMCS Fredericton ВМС Канады нашел обломки упавшего летательного аппарата. Найдено также тело одного из членов экипажа. Судьба остальных людей, находившихся в вертолете, все еще неизвестна.

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