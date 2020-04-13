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В индийском штате Уттаракханд сотрудники правоохранительных органов оригинальным способом наказали группу туристов.

Как сообщается, возле побережья реки Ганг полицейские нашли группу, состоявшую из 10 туристов, прибывших из Израиля, Австралии, Мексики и некоторых европейских стран. Так как они не смогли объяснить своё пребывание на законных основаниях, им придумали необычное наказание. Как заявил начальник местной полиции, об иностранцах им сообщили местные жители.

Каждому нарушителю велели 500 раз написать “Я не соблюдал правила карантина, прошу прощения”. Отмечается, что поначалу они отказались исполнять требуемое, но после того как им сообщили, что за отказ им грозит внесение в чёрный список, и запрет на въезд в Индию, они согласились на написание фразы.

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