Представители администрации города Комсомольск-на-Амуре сообщили о том, что в Хабаровском крае коронавирусной инфекцией заразилась беременная женщина.

Будущая мать подхватила коронавирус, находясь в родильном доме №7, расположенном в городе Юности. Это уже второй случая заражения COVID-19 в данном населенном пункте. Врачи отмечают, что пациентка имеет небольшой срок беременности. В настоящее время неясно, как именно она заразилась.

По словам медиков, болезнь у инфицированной, к счастью, протекает практически без симптомов. Роддом при этом закрыли на карантин, а беременную положили в инфекционное медицинское учреждение.