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Мориц Эндерс, немецкий журналист, призвал Европейский Союз устремить свой взор на Восток после пандемии COVID-19 и начать налаживание отношений с РФ и КНР.

Согласно словам автора материала, необходимо первым делом прекратить зависеть от доллара, а затем провести реформу европейской валюты и начать налаживание мирных отношений с Россией. Он уверен, что это необходимо для выживания всех европейских стран, так как коронавирусная инфекция привела к изменению всей геополитики и мировой экономики.

По мнению Эндерса, Брюсселю следует выбрать новую стратегию, предполагающую сотрудничество не только с Соединенными Штатами, но и другими государствами. Но для этого необходимо обладать такими же искусными дипломатическими умениями, что и у РФ.

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