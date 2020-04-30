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В Челябинской области бывшего детдомовца пытаются обвинить в поджоге здания районной администрации.

Как сообщается, неизвестный злоумышленник в ночь на 30 апреля совершил попытку поджога здания администрации Еманжелинского района. Ущерб зданию в итоге причинён не был. В настоящее время ведётся установление личности преступника и его поиск.

Однако бывший детдомовец Дмитрий Лебедев заявил, что утром 30 апреля к нему приехали два сотрудника полиции, которые сообщили, что у него был мотив для совершения данного преступления. Как рассказал Лебедев, он судился с администрацией, и после восьми судов отсудил квартиру. Однако ему предоставили непригодное жильё, а также отказались прописывать супругу.

Также Лебедев обратился в суд, чтобы доказать, что и другим сиротам дают непригодное жильё. Сейчас он считает, что в отношении его ведутся провокации.

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