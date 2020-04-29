В Екатеринбурге начата проверка информации СМИ о возможном отказе в стимулирующих выплатах врачам и водителям скорой помощи, работающих на вызовах с пациентами с коронавирусной инфекцией.

При этом отмечается, что из-за коронавируса нагрузка на медиков возросла примерно в два раза. Кроме того, в СМИ сообщалось об отсутствии у бригад скорой помощи необходимых средств индивидуальной защиты, на вызовы они выезжают в обычных хирургических костюмах.

Как сообщается, если опубликованные в СМИ сведения удастся подтвердить в ходе надзорных мероприятия, то будут приняты соответствующие исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

В Свердловской области, согласно информации на 29 апреля, было подтверждено 629 случаев коронавируса, из них 90 пациентов были выявлены за последние сутки.