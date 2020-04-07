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В городском округе Чехов был зарегистрирован первый пациент с коронавирусной инфекцией.

Согласно имеющейся информации, инфекция была подтверждена у жителя Москвы, который пребывал в деревне Детково Чеховского района. Мужчина почувствовал недомогание и вызвал врачей. Взятый у него анализ продемонстрировал положительный результат на коронавирусную инфекцию.

В настоящее время мужчина был госпитализирован в инфекционную больницу Серпухова. Отмечается, что ранее больница была освобождена от пациентов с иными диагнозами и подготовлена для тех, у кого подозревают наличие коронавируса.

Кроме того, сейчас ещё несколько жителей Чехова были доставлены в клинику, они сдали анализы и ждут их результатов.

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