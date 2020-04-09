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Этой осенью Сергей Лазарев выступит в Брянске. Кроме того, за две недели до его концерта состоится выступление группы “Нервы”. Анонсы концертов были опубликованы в соцсети “ВКонтакте” в группе “Афиша Брянск”.

Как сообщается, выступление Лазарева запланировано на 26 ноября. Где именно состоится выступление, в настоящее время ещё не определено, как и стоимость билетов на концерт. Информация об этом будет отдельно опубликована организаторами.

Отмечается, что в прошлый раз Лазарев выступал в Брянске 18 ноября год назад.

Группа “Нервы” даст концерт 10 ноября в 19:00. Выступление состоится в клубе-ресторане “Барселона”. Отмечается, что билеты на их концерт в скором времени появятся в кассах города. Их стоимость также не сообщается.

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