В Башкирии за прошедшие сутки из-за коронавирусной инфекции скончались ещё два человека.

Как отмечается, у них у обоих коронавирусная инфекция протекала весьма тяжело и, кроме того, имелись сопутствующие заболевания. У мужчины была выявлена опухоль головного мозга, он проходил химиотерапию, но на фоне этого у него произошло развитие коронавируса.

У женщины имелось множество других заболеваний, в том числе вирусная пневмония, которую коронавирус значительно усугубил.

Всего в республике было выявлено 252 случая заболеваемости коронавирусной инфекцией, из них 39 – за последние сутки. Высокий рост числа заболевших, по словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, объясняется увеличением числа проводимых тестов.