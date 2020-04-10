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В соцсетях появилась информация о том, что в городе Стерлитамак (Республика Башкортостан) была закрыта клиническая больница №1.

Вчера, 9 апреля, местная жительница опубликовала комментарий в социальных сетях, где сообщила о том, что медучреждение было закрыто на 14-дневный карантин, после того как туда госпитализировали пациента с коронавирусной инфекцией. Она пожаловалась на то, что работников больницы держат в неведении: им не проводят тесты, а дома их ждут дети и семьи.

Позднее приемная медицинского учреждения подтвердила сведения о том, что к ним поступил зараженный коронавирусом пациент. Однако сейчас в больнице не знают, какие меры будут предприняты в дальнейшем.

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