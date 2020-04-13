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Василий Уткин, спортивный комментатор, отреагировал на оскорбления в свой адрес со стороны Владимира Соловьева, известного ведущего.

Недавно Уткин разместил в соцсети «Твиттер» сообщение, в котором обвинил государство в том, что оно бросило своих граждан на произвол судьбы в условиях пандемии коронавируса. На это сообщение обратил внимание Соловьев, который назвал ведущего спортивных новостей «психически больным человеком», призвав его поскорее начать лечение.

В ответ спортивный комментатор назвал телеведущего «обезьяной», которая сначала сбежала от невзгод РФ в Италию, а затем снова перебралась в Россию, как только итальянцы столкнулись с серьезной бедой. Соловьев при этом посоветовал Уткину покричать как можно громче, чтобы его смогли услышать в Киеве.

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