Специалисты Кембриджского университета выяснили, что существует три варианта инфекционного агента коронавирусной инфекции. Таким образом, геном, выявленный 24 декабря 2019 года в Китае, не является исходным штаммом, с которого и началась пандемия коронавируса.

Всего было исследовано 150 полных геномов коронавируса. Различие в вариантах было замечено в аминокислотных последовательностях, возникших из-за мутаций в геноме. Тип A больше всего приближен к коронавирусу среди летучих мышей, и именно он, по всей видимости, является наследником “дикого” варианта.

Тип B мутировал от типа A, и имеет разницу в двух ключевых мутациях. Этот вариант спровоцировал эпидемию в Ухане. Отмечается, что этот тип остался преимущественно в Азии и в других частях света практически не распространился. Предполагается, что остальные люди могут иметь устойчивость иммунитета к типу B, или его распространению помешал экологический барьер.

Но позднее тип B мутировал в C, и этот вариант является виновником эпидемии в Европе и США.