Участники шоу «Голос» устроили на сцене «сексуальный» поединок

В рамках американской версии песенного конкурса «Голос» претенденты на главный приз – Thunderstorm и Cedrice – устроили самый сексуальный поединок за всю историю шоу.

Оба исполнителя спели на сцене композицию «Stay», записанную Рианной с участием Микки Экко. Когда выступление закончилось, наставники начали активно хвалить обоих участников передачи. По словам одного из членов жюри, их соперничество смотрелось настолько откровенным, что ему невольно хотелось отвести взгляд.

Однако, несмотря на оригинальный подход к песенному поединку, жюри должны были выбрать лишь одного победителя – им оказалась певица Cedrice. Ее соперник не стал сильно горевать по этому поводу, пожелав исполнительнице удачи.