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Учёные обнаружили, что наиболее сильные повреждения лёгких из-за коронавируса могут происходить из-за высокой активности иммунных клеток.

Нейтрофилы – короткоживущие и весьма распространённые иммунные клетки. Они реагируют на самые первые признаки, указывающие на проникновение инфекции и начинают бороться с ними, а также вырабатывать вещества для противостояния микробам.

Также нейтрофилы путём выработки структуры под названием “нейтрофильная экстраклеточкая ловушка” могут соединяться с вирусами и уничтожать их.

Как предполагается, именно чрезмерная активность нейтрофилов и выработка большого количества их ловушек может являться причиной смерти людей из-за тяжёлой формы коронавируса. В скором времени эта теория будет проверяться, и если её подтвердят, то, как предполагается, тяжесть коронавируса можно будет понизить при помощи подавляющих активность нейтрофилов препаратов.

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